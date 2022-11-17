Organik besin nedir? Organik besinler nelerdir? Çiğ ıspanak faydaları: Ispanak kaynatıp suyunu içmek için nedenler

Organik besin nedir?

Organik gıda, en basit anlatımıyla tarım ürününün işlenmesinde, yetiştirilmesinde hiçbir kimyasal madde kullanılmayışıdır. Bunun yanında genetiği değiştirilmemiş ürünler de bu isimle anılır. Tarım ürününü yetiştirmek için hiçbir tarım ilacı ve yapay ürün kullanılmaz. Organik besinlerle beslenen kişiler hastalıklara karşı doğal bir korunma yolu geliştirilmiş olurlar. Özellikle kanser ve diğer birçok hastalıktan kendilerini koruyarak sağlıklı yaşarlar.

Organik besin nelerdir?

Organik besinler, yapı olarak, içerisinde herhangi bir katkı maddesi içermeyen, yetiştirilme sürecinde hiçbir sentetik gübre, kimyasal madde kullanılmamış besinlerdir. Organik bileşiklere karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, nükleik asitler, ATP ve enzimler örnek verilebilir. Et yerine geçen besinler.

Uzmanlar organik ıspanak tüketilmesini öneriyor!

Ispanak faydası: En önemli sıralama

Kemiklerinizi güçlendirir Ispanak, yüksek düzeyde K vitaminine sahip olması nedeniyle kemik dokusundaki kalsiyumu tutmaya çalışır ve sonradan mineralize olacak matriksi üretir. Bunun dışında manganez, bakır, magnezyum, çinko ve fosfor gibi diğer mineraller de güçlü kemikler oluşturmaya yardımcı olur.

Ispanak çorbası neye iyi gelir?

Yüksek tansiyonu önleyici özelliği olmakla birlikte yaşlanmaya bağlı göz bozukluklarını önlemeye de yardımcı olduğu için Ispanak çorbası yapılır. Sindirimi kolaylaştıran bir sebzedir ve hemoroide iyi gelir. Bütün bu özelliklerinin yanında kalsiyum içeriğinden dolayı kemiklerin ve dişlerin sağlıklı olmasında da büyük etkisi vardır.

Organik ıspanak suyu içerseniz...

Ispanak suyu ciddi bir antioksidan kaynağı olduğundan vücutta bulunan serbest radikallere karşı savaşarak kanser hücrelerinin yayılmasına engel olmaktadır. - Kan dolaşımını hızlandırarak yüksek tansiyonu düşürmektedir. Kalp ve damar sağlığını koruyarak kalp krizi riskini azaltmaktadır.

Ispanak besin değeri: Ispanak yaprağının 100 gramında 17 kalori bulunmaktadır. 1 demek (300 gr) ıspanak yaprağı 51 kaloridir.

Çiğ ıspanak Yenir mi?

Uzmanlar ıspanağın çiğ tüketildiğinde faydasının artacağını belirtiyor. Hem çiğ olarak, hem de pişirerek yemek ve tatlılarınızda kullanabileceğiniz ıspanağı salatalarınıza katarak da yiyebilirsiniz.

Çiğ ıspanak zararlı mı?

Son günlerde merak edilen bir diğer konu da ıspanak çiğ yenir mi? sorusudur. Uzmanlar ıspanağın çiğ tüketildiğinde faydasının artacağını belirtiyor. Hem çiğ olarak, hem de pişirerek yemek ve tatlılarınızda kullanabileceğiniz ıspanağı salatalarınıza katarak da yiyebilirsiniz

Çiğ ıspanak yemeniz için 5 neden

1. Beyninizi korur Ispanağın potasyum, folat gibi çeşitli bileşenleri ve çeşitli antioksidanları içermesi nedeniyle düzenli olarak tüketen kişilere nörolojik faydalar sağlar.

2. Kan basıncını düzenler Nöroloji bilimine göre folit asit içeren besinler Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır, bu nedenle ıspanak, nöronal veya bilişsel gerileme riski yüksek olan insanlar için çok iyi bir seçenektir. Ispanakta bulunan potasyum oranı yüksekken, sodyum oranı düşüktür. Bu mineral bileşimi, potasyum kan basıncını düzenlemeye yardımcı olurken sodyum yükselttiğinden yüksek tansiyonu olan hastalar için bir avantajdır.

3. Kanserle savaşan bir besindir Ispanak içerdiği potasyum nedeniyle yüksek tansiyon tedavisine yardımcı olan ek besindir. Ispanak, çeşitli kanser türlerinin tedavisinde ve önlenmesinde umut vaat eden birkaç önemli bileşen içerir. Ispanağın içerdiği folik asit, tokoferol ve klorofilin gibi farklı değerler, bu hastalığa karşı mücadele etmede faydalı olan organizmaların güçlenmesine yardımcı olur.

Ayrıca Ispanak saça faydaları: Ispanakta yüksek antioksidan içeriği saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur ve saçlı derinin sağlıklı kalmasını sağlar.

4. Kemiklerinizi güçlendirir Ispanak, yüksek düzeyde K vitaminine sahip olması nedeniyle kemik dokusundaki kalsiyumu tutmaya çalışır ve sonradan mineralize olacak matriksi üretir. Bunun dışında manganez, bakır, magnezyum, çinko ve fosfor gibi diğer mineraller de güçlü kemikler oluşturmaya yardımcı olur. Bu vitamin değeri, herhangi bir kişide oluşacak osteoporoz gelişimini yavaşlatır. Bu mineraller aynı zamanda sağlıklı diş ve tırnakların korunması için de gereklidir.

5. Kaslarınızı güçlendirir C0-Q10 faktörü adı verilen bir ıspanak bileşeni, aynı zamanda bir antioksidandır, kasların güçlenmesinde önemli rol oynar. Özellikle vücudun her yerine sürekli kan pompalayan kalp kaslarında göz ardı edilemeyecek bir öneme sahiptir. Son olarak, oksalat içeren bir besin olması nedeniyle artrit, gut, osteoartrit ve böbrek, kolik rahatsızlığı olanlar tarafından kaçınılması gereken bir besin olduğunu hatırlatıyoruz. Bu rahatsızlıkları olmayan biriyseniz, sorunsuz bir şekilde ıspanağın tadını çıkarabilirsiniz.

İnorganik besin nedir?

İnorganik, organik olmayan anlamına gelir. Biyolojide su, mineral, asit, baz, tuzlar gibi canlıların yapısında bulunan ancak canlı olmayan veya bir canlı tarafından üretilmemiş bileşiklerdir. Doğadan hazır olarak alınırlar. Su hariç inorganik maddelerin üretimi mümkündür.

İnorganik besinler: İnorganik bileşikler tüm canlılar tarafından hazır alınır. Söz konusu bileşikler canlılar tarafından düzenleyici olarak da kullanılır.

Organik ve inorganik besinlerin ortak Özellikleri

İnorganik bileşiklerin ortak özellikleri nelerdir?

Ortak özellikleri;

Hücreye hazır alınırlar.

Hücre yapısına katılırlar.

Metabolizmada düzenleyici rol oynarlar.

Sindirilmeden kana karışırlar.

Hücresel solunumda enerji elde etmek amacıyla kullanılmazlar.

Organik maddelerin ham maddesidirler.

sindirime uğramadan hücre zarından geçebilirler.