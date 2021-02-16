Ordumuzun gücüne güç katacak! ROKETSAN teslimatlara başladı

Son dönemde icra edilen sınır ötesi harekatların ardından Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Leopard 2A4 tipi ana muharebe tanklarının (AMT) balistik koruma seviyesinin arttırılması ihtiyacı ortaya çıkmış, buna binaen de Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından bir proje başlatılmıştı.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Roketsan Balistik Koruma Merkezi tarafından geliştirilen ‘Leopard 2A4 T1 İlave Zırh Sistemi’ ile teçhiz edilen Leopard 2A4 tankı ise ilk kez 30 Ağustos 2020 tarihinde görücüye çıkmıştı.

Roketsan, Leopard 2A4 T1 İlave Zırh Sistemi’nin ilk teslimatına ise Aralık 2020’de başladı. Roketsan üretimi zırhlarla modernize edilen iki adet Leopard 2A4 AMT, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındı. Roketsan, 2021 yılı içerisinde ise toplamda 40 adet tank için ‘T1 İlave Zırh Sistemi’ teslimatını tamamlamayı amaçlıyor.

Leopard 2A4 T1 İlave Zırh Sistemi, Roketsan Balistik Koruma Merkezi’nin Altay Zırh Sistemi basta olmak üzere diğer tüm zırh geliştirme projelerinden elde etmiş olduğu tecrübelerden faydalanılarak, Leopard 2A4 tankına özel olarak geliştirilmiş, tamamıyla özgün, yerli ve millî bir zırh çözümüdür.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda 6 ay gibi bir sürede geliştirilen Leopard 2A4 T1 İlave Zırh Sistemi’nin, 2019 Temmuz-Aralık ayları arasında balistik testleri yapılmış ve tüm atışlı testlerde tam koruma sağlanmıştır.

Leopard 2A4 tankları, T1 İlave Zırh Sistemi entegrasyonu sonrası arttırılmış beka yeteneği ve yüksek hareket kabiliyeti sayesinde, özellikle asimetrik savaş ortamında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahadaki en önemli vurucu güçlerinden biri olacaktır.