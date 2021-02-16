  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Ordumuzun gücüne güç katacak! ROKETSAN teslimatlara başladı
Teknoloji

Ordumuzun gücüne güç katacak! ROKETSAN teslimatlara başladı

Roketsan, Leopard 2A4 Modernizasyonu Projesi kapsamında Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na yönelik Leopard 2A4 T1 İlave Zırh Sistemi teslimatına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 11:40:00 - 2021-02-16 11:42:25

Son dönemde icra edilen sınır ötesi harekatların ardından Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Leopard 2A4 tipi ana muharebe tanklarının (AMT) balistik koruma seviyesinin arttırılması ihtiyacı ortaya çıkmış, buna binaen de Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından bir proje başlatılmıştı.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Roketsan Balistik Koruma Merkezi tarafından geliştirilen ‘Leopard 2A4 T1 İlave Zırh Sistemi’ ile teçhiz edilen Leopard 2A4 tankı ise ilk kez 30 Ağustos 2020 tarihinde görücüye çıkmıştı.

Roketsan, Leopard 2A4 T1 İlave Zırh Sistemi’nin ilk teslimatına ise Aralık 2020’de başladı. Roketsan üretimi zırhlarla modernize edilen iki adet Leopard 2A4 AMT, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındı. Roketsan, 2021 yılı içerisinde ise toplamda 40 adet tank için ‘T1 İlave Zırh Sistemi’ teslimatını tamamlamayı amaçlıyor.

Leopard 2A4 T1 İlave Zırh Sistemi, Roketsan Balistik Koruma Merkezi’nin Altay Zırh Sistemi basta olmak üzere diğer tüm zırh geliştirme projelerinden elde etmiş olduğu tecrübelerden faydalanılarak, Leopard 2A4 tankına özel olarak geliştirilmiş, tamamıyla özgün, yerli ve millî bir zırh çözümüdür.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda 6 ay gibi bir sürede geliştirilen Leopard 2A4 T1 İlave Zırh Sistemi’nin, 2019 Temmuz-Aralık ayları arasında balistik testleri yapılmış ve tüm atışlı testlerde tam koruma sağlanmıştır.

Leopard 2A4 tankları, T1 İlave Zırh Sistemi entegrasyonu sonrası arttırılmış beka yeteneği ve yüksek hareket kabiliyeti sayesinde, özellikle asimetrik savaş ortamında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahadaki en önemli vurucu güçlerinden biri olacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

987

hahahanhaha yahu bunedirki güce güç katsın iki tane füzeyle imha edilir bu ya
  • Yanıtla
Irak'ın kuzeyi karıştı! ABD üssüne saldırdılar
Dünya

Irak'ın kuzeyi karıştı! ABD üssüne saldırdılar

Irak'ın kuzeyinde ABD ve İran arasında dolaylı bir savaş yaşanıyor. İran destekli milis gruplar ABD ordusuna ait Al-Harir üssüne füze saldır..
Haritayı gören Yunan spiker fena tutuştu: Bu herkes için ciddi bir uyarı
Gündem

Haritayı gören Yunan spiker fena tutuştu: Bu herkes için ciddi bir uyarı

2050 yılındaki Türk etki alanını gösteren haritayı inceleyen Yunan Spiker İoannis Theodoratos, fena tutuştu. Theodoratos, söz konusu haritan..
Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu hamlesi
Gündem

Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu hamlesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün saat 12:00'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecekl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay