Ordumuzun gücüne güç katacak! İsmail Demir duyurdu

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Silah Taşıyıcı Araçlar Projemiz kapsamında Roketsan tarafından geliştirilen OMTAS füzesi taşıyıcılı FNSS Savunma üretimi KAPLAN ve PARS STA’ların teslimatlarına devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

FNSS’nin geliştirdiği KAPLAN STA, muharebe ağırlığına bağlı olarak 21 Bg/ton güç ağırlık oranında, otomatik şanzımanlı, ana muharebe tankları ile ortak hareket yeteneğine sahip yeni nesil zırhlı muharebe aracı.

Farklı alt sistemlerin entegre edilmesi suretiyle her türlü görevi yerine getirmeye olanak sağlayan platform tasarımına sahip olan araç, aynı zamanda amfibi özelliği olan az sayıda araçtan biri.

Gövdesi balistik malzemeden yapılan KAPLAN STA, su sızdırmaz özellikte. Araç, arkasında yer alan iki adet su itki sistemi sayesinde derin ve akıntılı sularda operasyon yapmaya, termal kamera sayesinde de gece kullanımına izin veriyor.

En sert yokuşları tırmanıp engelleri aşıyor

PARS 4X4 STA ise ileri gözetleme, anti- tank ve komuta kontrol gibi özel maksatlı görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış bir araç. PARS da amfibi özelliğe sahip, hiçbir ön hazırlık gerektirmeden derin ve akıntılı suda operasyon yapabilecek şekilde tasarlandı.

Araç yere yakın ağırlık merkezi, tam bağımsız süspansiyon sistemi, ABS destekli hidrolik disk frenleri, düşük yer basıncı, artırılmış yaklaşma ve uzaklaşma açıları, azaltılmış kırılma açısı ile her türlü zorlu arazide hareket edebiliyor.

%70 dik eğim tırmanabilen , %40 yan eğimde tutunabilen PARS STA, 40 cm dik engelleri de kolaylıkla geçebiliyor. Araç, önünde yer alan hidrolik kurtarma vinci sayesinde, ihtiyaç halinde kendini kurtarma özelliğine de sahip.

PARS STA’da balistik korumalı camlar, sürücü, komutan ve nişancı için özel olarak geliştirilen kumanda ve ikaz panelleri ile yükseklik ayarlı mayın koruma koltukları da