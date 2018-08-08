Ordu'daki sel felaketi sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmeler hakkında bilgi almak üzere Ordu Valisi Seddar Yavuz’u ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı telefonla aradı.

"YARALAR SARILACAK"

Ordu'da meydana gelen sel felaketi sonrası Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Erdoğan "Tüm imkanlar seferber edilerek yaralar sarılacak." dedi.

BAKAN SOYLU ORDU'YA GİDİYOR

Yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu’nu Ordu’ya gönderdiği kaydedildi.