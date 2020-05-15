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Ordu’da trafik kazası: 1 yaralı

Ordu’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:18:36 -
Ordu’da trafik kazası: 1 yaralı

Ordu’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Kaza, Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa C. idaresindeki 52 AAK 727 plakalı minibüs, sürücünün kontrolünden çıkarak yön levhasının direğine çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile polis ekipleri intikal etti. Yaralı sürücü 112 ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi’ne götürüldü.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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