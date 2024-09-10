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Yerel Ordu’da silahlı kavga! 1 yaralı
Yerel

Ordu’da silahlı kavga! 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-09-10 14:52:00 -
Ordu’da silahlı kavga! 1 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Kaledere Mahallesi Sağlık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceden kavgalı olduğu öğrenilen Z.D. (23), isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonrası şahıslardan biri silahını çıkartarak 3 el peş peşe ateş etmeye başladı. Olay sonrası Z.D. ayak kısmından yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Z.D. Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayda kaçan 2 şahıs ise emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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