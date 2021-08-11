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Gündem Ordu'da şiddetli yağışta alabalık tesisinde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Gündem

Ordu'da şiddetli yağışta alabalık tesisinde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle alabalık tesisinde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 23:01:00 -
Ordu'da şiddetli yağışta alabalık tesisinde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

İlçede, etkili olan şiddetli yağışta Beyceli Mahallesi'ndeki alabalık tesisi bölgesinde su taşkını yaşandı.

Taşkın nedeniyle tesiste mahsur kalan 5 kişi için ekiplere haber verildi.

Kısa süre içinde bölgeye gelen belediye, jandarma ve itfaiye ekipleri mahsur kalan 5 kişi için çalışma başlattı.

Mahsur kalan vatandaşlar iş makinesi yardımıyla bölgeden kurtarıldı.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etnem Kibar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mahsur kalan hemşehrilerimizi belediye ekiplerimiz, jandarma ve itfaiye ekiplerimizin başarılı çalışmaları sonucunda hamdolsun sağ salim kurtardık. Gece boyunca yağışlar ve olası sel riski devam ediyor. Tüm tedbirlerimizi aldık. Yağışlardan dolayı oluşabilecek olası olumsuz durumlar için ekiplerimiz 24 saat sahada olacaklar." dedi.

 

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