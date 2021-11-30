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Aktüel Ordu'da şiddetli rüzgar hasara neden oldu
Aktüel

Ordu'da şiddetli rüzgar hasara neden oldu

Ordu'da etkili olan şiddetli rüzgar hasara yol açtı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 20:57:00 -
Ordu'da şiddetli rüzgar hasara neden oldu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Akyazı Mahallesi'nde sahil bandındaki yürüyüş ve bisiklet yoluna devrilen ağaçlar, belediye ekiplerince temizlendi.

Fatsa ilçesi Fatih Mahallesi'nde Cafer Ergün'e ait iki katlı binanın çatısındaki tuğladan örme duvar, kendi otomobilinin üzerine devrildi. Araçta hasar meydana geldi.

Kentte bazı noktalarda ise elektrik kesintisi yaşanıyor.

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