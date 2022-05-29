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Yerel Ordu'da ‘Müsilaj’ operasyonu!
Yerel

Ordu'da ‘Müsilaj’ operasyonu!

Ordu merkezli 16 ilde yürütülen 'Müsilaj' operasyonunda gözaltına alınanlardan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 09:19:00 -
Ordu'da ‘Müsilaj’ operasyonu!

Ordu’da, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 16 ilde yürütülen ve ‘Müsilaj’ adı verilen operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan çalışmada, 14 eylem gerçekleştirdiği tespit edilen suç örgütüne yönelik, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek, Suç Örgütüne Üye Olmak, Nitelikli Yağma, İşyeri Kurşunlama, Cinsel Saldırı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama, Ateşli Silah Bulundurma ve Silahlı Tehdit" suçlarından 11 şüpheliye yönelik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "Müsilaj Operasyonu" çerçevesinde operasyon düzenlendi.

8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Düzenlenen operasyonda, E.Ö.’nün örgüt lideri olduğu tespit edilirken, diğer zanlılar K.K., T.A., E.O., B.C.G., G.A., O.T., M.K. ile A.Ş. gözaltına alındı. Aynı operasyon dahilinde dosyada ismi bulunan B.Ö.’nün ise cezaevinde olduğu, zanlının operasyon çerçevesinde ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheliden ikisi serbest bırakılırken, 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin çekim yapan basın mensuplarına ‘İyi çekin, Roma’yı da biz yaktık’ dediği görüldü.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

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