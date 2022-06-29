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Yerel Ordu'da maskeli hırsızlık olayının failleri tutuklandı
Yerel

Ordu'da maskeli hırsızlık olayının failleri tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi'nde 5 Haziran 2022 Pazar günü gece saatlerinde yüzleri maskeli şüpheli şahıslar tarafından bir iş yerinin pencereleri ve güvenlik kameraları kırılmak gerçekleşen hırsızlık olayının failleri yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 17:57:00 -
Ordu'da maskeli hırsızlık olayının failleri tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi'nde 5 Haziran 2022 Pazar günü gece saatlerinde yüzleri maskeli şüpheli şahıslar tarafından bir iş yerinin pencereleri ve güvenlik kameraları kırılmak gerçekleşen hırsızlık olayının failleri yakalandı.

Ordu Jandarma Komutanlığınca söz konusu hırsızlık olayının aydınlatılması maksadıyla, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timleri tarafından özel bir ekip görevlendirildi. Yapılan titiz çalışmalar ve araştırmalar sonucunda, hırsızlık suçunu işledikleri tespit edilen H.K. (25), M.Ş. (26) ve U.G. (36) isimli şahıslar yakalandı.

Mahkemeye sevk edilen şüpheli şahıslardan H.K ve M.Ş. isimli şahıslar tutuklanırken, U.G. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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