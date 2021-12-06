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Ekonomi Ordu’da fındığın kilogramı 28 lira
Ekonomi

Ordu’da fındığın kilogramı 28 lira

Ordu'da serbest piyasada fındığın kilogramı 28 liradan işlem görüyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 13:17:00 -
Ordu’da fındığın kilogramı 28 lira

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 28 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Soydan, 50 randımanlı fındık fiyatının aralık ayıyla birlikte artış gösterdiğini ifade etti.

Bir süredir serbest piyasada 24 lira seviyelerinden işlem gören fındığın fiyatının 28 liraya yükseldiğini belirten Soydan, bu artışın sevindirici olduğunu kaydetti.

Üreticilerin bir kısmının fındığını elinde bulundurduğunu dile getiren Soydan, fiyatlarda yaşanan bu artışın ilerleyen haftalarda devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

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