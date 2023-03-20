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Yerel Ordu’da denizde erkek cesedi bulundu
Yerel

Ordu’da denizde erkek cesedi bulundu

Ordu’da sahilde kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 09:40:00 -
Ordu’da denizde erkek cesedi bulundu

Ordu’da sahilde kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu.
Olay, Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar, deniz kenarında kıyıya vurmak üzere olan bir şey olduğunu, insan olabileceğine dair ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemelerde bir erkek cesedi olduğunu belirleyip, cesedi kıyıya çekti. Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından şahsın Gökhan Güleç (45) isimli bir vatandaş olduğu belirlendi.
Yapılan incelemelerin ardından şahsın cesedi olay yerinden kaldırılarak, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şahsın 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

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