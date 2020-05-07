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Sağlık

Ordu’da bir yerleşim ünitesi karantinaya alındı

Ordu’nun İkizce ilçesinde küme evleri şeklindeki yerleşim ünitesi karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 22:17:39 -
Ordu’da bir yerleşim ünitesi karantinaya alındı

Ordu’nun İkizce ilçesinde küme evleri şeklindeki yerleşim ünitesi karantina altına alındı.


Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İkizce ilçesi Yukarı Kaynartaş Mahallesi Karaağaç Küme Evleri’nde çeşitli sebeplerleyapılan testler sonucunda korona virüs vakaları tespit edildi. Ayrıca muhtemel vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu anlaşıldı. Bu kapsamda korona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Küme Evleri yerleşim ünitesinin 14 gün süreyle karantina altına alınmasına karar verildi.

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