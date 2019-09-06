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Ordu’da ahır sistemi değişiyor

Ordu’nun kırsal kesiminde bulunan ve geleneksel olarak hala geçerliliğini koruyan ‘evlerin altında ahır’ sistemi yavaş yavaş yerini modern ve hayvan refahına uygun şekilde inşa edilen ahırlarla değiştiriliyor.

06 Eylül 2019 Cuma 13:50
Ordu’da ahır sistemi değişiyor

Ordu’nun kırsal kesiminde bulunan ve geleneksel olarak hala geçerliliğini koruyan ‘evlerin altında ahır’ sistemi yavaş yavaş yerini modern ve hayvan refahına uygun şekilde inşa edilen ahırlarla değiştiriliyor. Bu kapsamda son 5 yılda 82 modern ahıl yapımı için çiftçilere 7 milyon lira destek sağlandı.


Ordu Tarım Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bölgede hayvancılığın gelişmesini sağlamak ve modern hayvancılık işletmelerinin kurulmasını teşvik etmek amacıyla ahır-ağıl yapımına hibe desteği verildiğini hatırlattı. Bu kapsamda 2014 yılından bu yana yüzde 50 hibe desteği verildiğini belirten Yılmaz, “2019 yılında 69 yetiştiricimiz hibe desteğinden yararlanmak amacıyla başvuru yapmış ve bu başvurular Bakanlığımız Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmiştir. Bunun sonucunda 26 ahır-ağıl yapımı projesi onaylanmış olup, yatırımlarını tamamlayan yetiştiricilerimize 3,3 milyon TL hibe ödemesi yapılacaktır" dedi.


Yeni onaylanan projeler ile birlikte yüzde 50 hibe desteği kapsamında toplam 108 ahır ve ağılın Ordu iline kazandırılmış olacağını belirten İl Müdürü Kemal Yılmaz, “İlk olarak 2014 yılında uygulanan bu destek kapsamında bugüne kadar 77 ahır-ağıl yapımı tamamlanmış olup, 5 projenin yapımı ise devam etmektedir. Bu 82 projenin toplam hibe tutarı 7 milyon liradır. Yeni onaylanan 26 projemiz ile birlikte hayvancılığın daha modern şartlarda yapılmasına imkan sunan ve çağımızın şartlarına uygun toplam 108 adet ahır-ağıl ilimize kazandırılmış olacaktır. Bu modern ahır ve ağıllar ilimizde yetiştiricilerimize örnek olmakta ve bir değişime öncülük ederek bu tarz işletmelerin artmasına yardımcı olmaktadır" diye konuştu.


Ayrıca, bu hibe desteği kapsamında 2014 yılından bu yana damızlık erkek materyal alımına da yüzde 50 hibe desteği verildiğini söyleyen İl Müdürü Yılmaz, 2019 yılı hibe programına ilişkin 17 adet koçun daha alımının onaylandığını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 13:50
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