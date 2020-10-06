Ordu'da 8 kişinin katil zanlısı yargılanıyor

ORDU (AA) - Ordu'da 8 kişiyi farklı tarihlerde öldürdüğü ve gasp iddiasıyla yargılanan sanığın, bir çifti öldürmesine ilişkin davada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Akkuş ilçesinde 2018 yılında "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlarını işlediği gerekçesiyle Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Mehmet Ali Ç'nin, aynı ilçeye bağlı Karaçal Mahallesi'nde Senayi ve Ümit Türedi çiftinin öldürülmesine ilişkin yargılandığı dava görüldü.

Sanık Mehmet Ali Ç'nin "kasten öldürme ve nitelikli yağma" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması, Ünye Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirildi.

Elazığ'da tutuklu bulunan sanık, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Mehmet Ali Ç, söz konusu cinayetlerle alakasının olmadığını ileri sürdü.

Sanık avukatı da mütalaaya karşılık savunma hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- Olay

Akkuş ilçesi Çamalan Mahallesi'nde 9 Ağustos 2018'de bir evden gasp yapıldığı ihbarı üzerine güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Ç, "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Olayla bağlantılı oldukları iddia edilen ve Mehmet Ali Ç'nin evinde yakalanan Y.F.G. ve F.A. ise hakimlikçe serbest bırakılmış, Samsun'da şarküteri işleten ortağı M.T de tutuklanmıştı

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mehmet Ali Ç. hakkında 8 kişiyi farklı tarihlerde öldürdüğü iddiasıyla 5, gasp olaylarıyla ilgili de bir olmak üzere 6 dosya hazırlandı.