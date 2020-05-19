  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bin aydan hayırlı gece

Sizin kadir geceniz ne zaman?

Konteyner kiralama

KTÜ Öğrencileri kolaylık bekliyor

Araç fiyatları ne kadar? Sıfır araç fiyatları ikinci el araba fiyatları ne kadar?
için kalan
Aktüel

Ordu’da 19 Mayıs kutlamaları

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ordu’da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:19:40 -
Ordu’da 19 Mayıs kutlamaları

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ordu’da düzenlenen törenlerle kutlandı.


Ordu Valiliğince hazırlanan kutlama programı çerçevesinde, Şarkiye Mahallesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. Burada yapılan törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk koyuldu. Akabinde, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlama programında, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç yaptı. Genç yaptığı konuşmada, 101. yılında 19 Mayıs coşkusunu yaşadıklarını belirterek, gün içerisinde çeşitli kutlama etkinliklerinin yapılacağını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı