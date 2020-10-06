  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ordu Stadı'nın koltukları takılmaya başlandı
Spor

Ordu Stadı'nın koltukları takılmaya başlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 16:50:42 -
Ordu Stadı'nın koltukları takılmaya başlandı

ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, 2017 yılında temeli atılan Ordu Stadı'nda koltukların takılmaya başladığını bildirdi.

Vali Sonel, Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'nde, UEFA standartlarında yapılan 20 bin seyirci kapasiteli ve bir bölümü spor lisesi ile pansiyon olacak stat inşaatında incelemelerde bulundu.

Yürütülen çalışmalar hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve diğer ilgililerden bilgi alan Sonel, yeşil sahada bir süre kaleye şut çekti.

Sonel, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle yapılan yeni stadımıza yöremizin değeri ve efsanesi Orduspor'un renkleri mor-beyaz koltuklar takılmaya başlandı. Efsaneyi canlandırmak için biz de gereğini yapacağız inşallah." ifadelerine yer verdi.


- Ordu Stadı


Görsellik ve kullanılabilirlik açısından Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olan Yeni Ordu Stadı'nda, 25 loca ve 428'i kapalı olmak üzere 554 araçlık otopark bulunuyor.

Tüm salon sporlarına da ev sahipliği yapacak olan stat toplamda 90 bin metrekare üzerine kuruldu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cephede hezimete uğrayan Ermenistan'a bir darbe de ABD'li kuruluştan geldi
Dünya

Cephede hezimete uğrayan Ermenistan'a bir darbe de ABD'li kuruluştan geldi

Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları azad etmek için başlattığı ve devam ettirdiği operasyonlar karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'a..
Ermenistan'ın hain planı deşifre oldu!
Yerel

Ermenistan'ın hain planı deşifre oldu!

Tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan'ın, sürekli Gence'deki alanları vurma sebebi ortaya çıktı.
Halk TV'den zırvaladı: Bizim kadar mert muhalif yok
Siyaset

Halk TV'den zırvaladı: Bizim kadar mert muhalif yok

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak eleştirilerde bulundu. Davutoğlu, "Son 1 yıla..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay