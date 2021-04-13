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Eğitim Ordu liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Ordu liseleri kontenjanları
Eğitim

Ordu liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Ordu liseleri kontenjanları

Ordu ilinde oturup 2021 LGS sınavına girecek olan adaylar, lise taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları araştırıyor. Peki, Ordu liseleri taban puanı 2021, Ordu liseleri başarı sıralaması ve Ordu liseleri kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-13 18:36:00 -
Ordu liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Ordu liseleri kontenjanları

Nisan ayına girmemiz beraber LGS sınan heyecanı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde LGS sınavının başvuru tarihini açıkladı. MEB sınav başvurularının 5 ve 14 Nisan tarihleri arasından gerçekleşeceğini bildirdi. LGS sınavıysa 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek. Bunun üzerine liseye gitmek için, lise taban puanları ve kontenjan sayıları merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detaylar…

Niğde liseleri taban puanı 2021, Niğde liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?

Niğde liselerinin kontenjan kapasitesi ne kadar?

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LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?

LGS sınavında sorular nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavına ilişkin konuştu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın içeriğine ilişkin değişiklik yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Bakan Selçuk, geçen sene salgına hazırlıksız yakalanıldığı için öğrencileri sınavın sadece birinci döneminden sorumlu tuttuklarını, ikinci dönemden soru sormadıklarını hatırlatarak, "Ama bu sene diyoruz ki 'Biz hazırız. Size 5 ayrı kaynak sunuyoruz. O yüzden de bu sınava rahat hazırlanabilirsiniz.' diyoruz. Bu sınavda müfredatın tamamından sorumlusunuz. Dil bilgisi sorularının olmayacağını söylüyoruz. Soruların uzunluğuyla ilgili çok uzun paragraf sorularının daha kısaldığını göreceksiniz. Yani biz bir soruda geçen kelimeleri sayarız. Soruların güçlük endekslerine göre karar veriliyor. Bu sınav sadece dil bilgisi açısından farklı, belki soruların uzunluğu açısından kısmi olarak daha kısa sorular olacak şeklinde bir farklılığı var." diye konuştu.

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