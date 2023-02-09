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Gündem Ordu göreve deyip durdunuz… Hadi deprem seferberliği ilan edin!
Gündem

Ordu göreve deyip durdunuz… Hadi deprem seferberliği ilan edin!

Sol- kemalist gruplara çağrı yapan gazetemiz yazarı Kenan Alpay, “Sol-Sosyalist ve Kemalist dernek, vakıf ve platformları da sahada görelim lütfen. Hani yardım kampanyalarınız? Nerede yardım dekontlarınız? Hangi enkaz başında kurtarma ekipleriniz? ‘Ordu göreve’ diye çıldırıp durdunuz. Bir sefer de depreme karşı seferberlik ilan edin, haydi!..” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 17:33:00 -
Ordu göreve deyip durdunuz… Hadi deprem seferberliği ilan edin!

 yeniakit.com.tr 

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem, son 100 yılın en büyük doğal afeti olarak tarihe geçti. 10 il depremden etkilendi, an itibariyle 16.170 vefat açıklandı. 64.194 kişi ise yaralandı. Milyonlar, söz konusu depremler nedeniyle seferber oldu. Ülkede 7 gün ulusal yas ilan edildi, vatandaşlar deprem bölgelerine giderek gönüllü oldu, milyonlarca lira bağış toplandı, imkanları olan kolileme çalışmalarına katıldı, binlerce sivil toplum kuruluşu (STK) sahaya indi, başta İHH, İFAM, İsmailağa, Beşir Derneği, Ensar Vakfı gibi dini ağırlıklı gruplar olmak üzere herkes canını dişine taktı.

İslami cemaatler deprem bölgesinde!
İslami cemaatler deprem bölgesinde!

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İslami cemaatler deprem bölgesinde!

Solcular çıldırdı!

Tüm bunlara rağmen sol cenah adeta çıldırmış gibi Müslümanlara saldırmaya başladı. Birçok solak, sosyal medyada yazdıkları provokatif mesajlarda, Müslüman grupların yardıma gitmediğini ileri sürerek ağızları açık bırakan ifadeler kullandı. Komünist Partisi Danışma Kurulu üyesi Fatih Yaşlı da saçmalayan solcuların başını çekti. Yaşlı, “Tarikatlar, cemaatler, İslamcı vakıf ve dernekler, onca paraları, onca imkanları var, bir tanesini gördünüz mü deprem bölgesinde? Ülkenin kaynaklarını sömürmeye gelince varlar, halkın yaralarını sarmaya gelince hepsi kayıp.” ifadelerini kullandı.

Sosyalist, Kemalistler sahaya!

Gazetemiz yazarı Kenan Alpay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Fatih Yaşlı’ya anladığı dilden cevap verdi. Alpay, “Sarhoş kusmuklarını temizlemek enkaz kaldırmaktan daha zor. Kör müsün, beyinsiz misin, psikolojik harp elemanı mısın sen? İHH, Fetih, Sadakataşı, Beşir, İsmailağa, Hüdai, Cansuyu, Bilgi ve Erdem gibi vakıf ve dernekler Kemalizm için değil Allah için sahada çalışıyor.” diye yazdı.

Ayrıca Alpay, birkaç fotoğraf çekip duyar kasmanın dışında dişe dokunur hizmet vermeyen solcu ve kemalist gruplara çağrı yaptı:

Sol-Sosyalist ve Kemalist dernek, vakıf ve platformları da sahada görelim lütfen. Hani yardım kampanyalarınız? Nerede yardım dekontlarınız? Hangi enkaz başında kurtarma ekipleriniz? ‘Ordu göreve’ diye çıldırıp durdunuz. Bir sefer de depreme karşı seferberlik ilan edin, haydi!..

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