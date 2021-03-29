Ordu Büyükşehir Belediyesi, iş yerlerini kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü’nden 100,00 TL bedelle satın alınabilecek..

İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükcülük Sok. No:2/1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince 14.04.2021 tarih ve saa 14:00’de açık teklif (artırma) usulü ile yapılacak.

İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 17:00 ‘a kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekiyor. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar ise kabul edilmeyecek.

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