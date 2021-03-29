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Ekonomi Ordu Büyükşehir Belediyesi, iş yerlerini kiraya verecek
Ekonomi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, iş yerlerini kiraya verecek

Ordu Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendine ait olan mülklerini kiraya verecek. Altınordu ve Fatsa ilçelerindeki iş yerlerinin ihalesi açık teklif usulü yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 13:53:00 -
Ordu Büyükşehir Belediyesi, iş yerlerini kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü’nden 100,00 TL bedelle satın alınabilecek..

İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükcülük Sok. No:2/1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince 14.04.2021 tarih ve saa 14:00’de açık teklif (artırma) usulü ile yapılacak.

İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 17:00 ‘a kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekiyor. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar ise kabul edilmeyecek.

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