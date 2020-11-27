Oral B 2020 Türkiye Triatlon Şampiyonası'nda 3. etap yarışları tamamlandı

ANKARA (AA) - Oral B 2020 Türkiye Triatlon Şampiyonası'nın 3. etabı bisiklet yarışları ile sona erdi.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, yarışların 3. etabı, Balıkesir, Bursa, Ankara, İzmir, Antalya, Sakarya, Bartın, Edirne, Aydın, İstanbul, Karabük, Ordu, Çanakkale, Muğla ve Denizli illerinde, il müdürlükleri desteği ve il temsilcileri koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Bisiklet, koşu ve yüzme yarışlarında kategorilerine göre alınan bireysel sonuçlarda, Elit Erkeklerde Gültigin Er, Elit Kadınlarda Esranur Gökçek, Genç A Erkeklerde Batuhan Sağın, Genç A Kadınlarda Birsu Ulukat, Genç B Kadınlarda Elif Sayın, Genç B Erkeklerde Emir Aracı, Yıldız Erkeklerde Mert Çolak, Yıldız Kadınlarda Özlenen İpek Günad, M3 A Erkeklerde Andrey Yerofeyev, M3 A Kadınlarda Havin Duman, M3 B Erkeklerde Ahmet Sağıroğlu, M3 B Kadınlarda Mirya Karayel, M2 Erkeklerde Doruk Topaloğlu, M2 Kadınlarda Ceylin Aslan, M1 Erkeklerde Doruk Topaloğlu, M1 Erkeklerde Kuzey Set, M1 Kadınlarda Nisa Cebeci ve Paratriatlon Erkeklerde Uğurcan Özer ilk sırada yer aldı.

Takımlarda ise, Genç Erkeklerde İzmir Modern, Yıldız Erkeklerde Alanya Belediyespor, Yıldız Kadınlarda Tria, M3 Erkeklerde Çelpa, M3 Kadınlarda İzmir Modern, M2 Erkekler ve Kadınlarda Çelpa, M1 Erkeklerde Ordu Kuzey, M1 Kadınlarda ise İDA Spor Kulübü birincilik elde etti.