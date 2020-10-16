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Spor Oral B 2020 Puanlı Triatlon Yarışları'nın son etabı yarın başlayacak
Spor

Oral B 2020 Puanlı Triatlon Yarışları'nın son etabı yarın başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-10-16 10:47:33 -
Oral B 2020 Puanlı Triatlon Yarışları'nın son etabı yarın başlayacak

ANKARA (AA) - Oral B 2020 Puanlı Triatlon Yarışları'nın üçüncü ve son etabı yarın başlayacak.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üç etap olarak planlanan yarışın sonuncusu 17-30 Ekim tarihlerinde 16 ilde yapılacak.

Son etap, il bazlı olarak ilk önce yüzme ve koşu olarak organize edilecek. Bisiklet yarışı ise teknik ekibin çalışmasının bitiminden sonra test ekibi tarafından il bazlı olarak ayrı ayrı düzenlenecek. Bisiklet etabına M1 ve M2 kategorileri hariç diğer kategoriler katılacaktır. Bisiklet faaliyeti ile ilgili uygulama talimatı ve il bazlı tarihler daha sonra açıklanacak.

İlk iki etap sonunda kategorilerine göre lider olan isimler şunlar:

Elit erkekler: Gültigin Er

Elit kadınlar: Esra Nur Gökçek

Genç erkekler A: Enes Kızılcık

Genç kadınlar A: Birsu Ulkat

Genç erkekler B: Emir Aracı

Genç kadınlar B: Elif Sayın

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