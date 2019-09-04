Optisyenlik nedir? Optisyenler ne kadar maaş alır? | Optisyenlik iş alanları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri alınmaya başlanacak. Bu haberin ardından herhangi bir bölüme yerleşemeyen öğrenciler sağlıkla ilgili bazı önlisans bölümlerinin iş imkanları araştırmaya başladı. Peki, optisyenlik nedir? Optisyenlik iş alanları neler? Optisyenler ne kadar maaş alır? İşte merak edilen detaylar...

Optisyenlik nedir?

Optisyenlik bölümünün amacı; görme bozukluklarının düzeltilmesi ve giderilmesi için dizayn edilmiş optik gereçleri tedarik eden ve hastaya uygulanmasını sağlayabilecek düzeyde eğitim görmüş yüksekokul mezunu elemanları yetiştirilmesidir. Bu programdan mezun olan öğrenciler optisyen ünvanı ile kendi optik mağazalarını açabilecekleri gibi, optisyenlik müesseselerinde mesul müdür olarak da çalışabilirler. Optisyenler gözlük yapan ve satan işletmelerde görev yaparlar. Çağdaş elektronik makine ve teçhizatla donatılmış Optisyenlik Programamızdan mezun olan öğrencilerimiz gözlükçü dükkanı açabilecek tek yetkili elemandır.

Öğrencilerin sağlık durumu mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun yetiye sahip olmalıdır. Bu nedenle programa alınacak öğrencilerin tam teşekküllü resmi bir hastaneden sağlık raporu almaları gerekir. Ayrıca çabuk ve doğru karar verebilen, dikkatli, soğukkanlı, sorumluluk duygusu güçlü ve iletişim becerileri iyi gelişmiş olmalıdır. Öğrenim süresi 2 yıldır. Sağlık Meslek Liseleri ve Kız Meslek Liselerinin ilgili bölümünden mezun olan öğrenciler bu programı tercih edebilir.

Optisyenlar göz hekimi tarafından görme belirlenmiş hastalara, reçetelerine göre görme bozukluklarının ortadan kaldırılması veya azaltılması için kullanılan optik gereçleri (gözlük, kontakt lens vb.) hazırlayan ve uygulayan kişidir. Programı bitiren öğrencilere Optisyenlik ön lisans diploması ve “Optisyen” ünvanı verilir. Optisyenlik programı mezunları, özel sektörde optisyenlik kurumlarında sorumlu müdür olarak çalışabileceği gibi bireysel çalışma imkanından faydalanarak kendi iş yerlerini açabilirler. Ayrıca, Optisyenlik önlisans programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı'na girerek Fizik 4 yıllık lisans bölümünü de bitirebilirler.