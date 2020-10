OPPO, Roland-Garros'ta benzersiz bir gece deneyimi yaşattı

İSTANBUL (AA) - Dünyaca ünlü tenisçiler Rafael Nadal ve Novak Djokovic'in finalde karşı karşıya geldiği Roland-Garros'un ilk premium akıllı telefon sponsoru OPPO, turnuvaya teknolojisi ile damga vurdu.

OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, OPPO'nun iş birliğinde ikinci yılını doldurduğu Roland-Garros Turnuvası'nın finalinde kupayı 13'üncü kez kazanmayı hedefleyen Rafael Nadal ve dünya birinciliği bulunan Novak Djokovic'in karşı karşıya geldiği karşılaşma, Rafael Nadal'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Paris'teki Grand Slam'in ilk premium akıllı telefon sponsoru OPPO, etkinliği büyüleyici bir turnuvaya dönüştüren tüm sporcuları ve organizatörleri kutladı.

Bu yıl Rafael Nadal ve Iga Swiatek karşılaşması gibi turnuvanın önemli anları tenis dünyasının ilgisini çekmeye devam ederken, OPPO, Tek Erkekler'de şu anda dünyada on birinci sırada yer alan Fransız yıldız Gaël Monfils'in de dahil olduğu Roland-Garros özel gece etkinliğine imza attı.

Fiziksel etkinlikler arasında OPPO standı da yer aldı ve OPPO Fotoğraf Galerisi'nde sergilenen fotoğrafların tümü resmi fotoğrafçılar tarafından Find X2 Pro ile çekildi. Turnuva Direktörü ile eski dünya üçüncüsü Guy Forget ile dünyanın dört bir yanındaki genç oyuncular arasındaki 5G video görüşmesi de Find X2 Pro ile gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPPO Denizaşırı Ülkeler Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi (CMO) Gregor Almassy turnuvayla ilgili olarak, "OPPO'nun bu yıl Roland-Garros ile yaptığı çalışma, tenis ve teknoloji arasındaki bağlantının dünya şampiyonlarına güç vermek için nasıl kullanılabileceğini gösteriyor. 5G ile sınırları zorlayan yeniliklere imza atmak ya da yaratıcı stadyum aydınlatma aktiviteleri gerçekleştirmek gibi gelişmeler, ortaklığımızın temelini oluşturan 'mükemmelliğe bağlılık' değerini yansıtıyor." ifadelerini kullandı



Roland-Garros Ortaklıklar, Ağırlama ve Biletleme Direktörü Michael Tonge ise "OPPO ile ilk görüşmemizden bu yana, ortaklığımızın önemli bir unsurunun hayranlara yenilikçi deneyimler sunmak olacağını biliyorduk. 'Shot of the Night' konsepti, OPPO'nun teknolojik uzmanlığını Find X2 Pro kullanarak benzersiz bir gece deneyiminin merkezinde konumladı. Bu etkinlik, 2019'da 'Shot of the Day by OPPO' olarak başlatılan konseptin bir sonraki adımı oldu." açıklamasında bulundu.