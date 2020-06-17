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Ekonomi

OPET'te market alışverişine yakıt puan hediye

Yeniakit Publisher
2020-06-17 15:37:02 -
OPET'te market alışverişine yakıt puan hediye

İSTANBUL (AA) - OPET Ultramarket'ten alışveriş yapan tüketiciler, seçili ürünlerde alışverişlerinin yüzde 5'ini yakıt puan olarak kazanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OPET Ultramarket'te kahveden, taze pastane ürünleri ve kişisel bakıma kadar birçok ürün çeşidi sunuluyor.

Ultramarket'ten alışveriş yapan tüketiciler seçili ürünlerde alışverişlerinin yüzde 5'i oranında yakıt puan kazanıyor.

Kampanya kapsamında temmuz ayı sonuna kadar OPET'in yeni nesil market konsepti Ultramarket'lerden OPET Kart veya OPET Kart'a kayıtlı cep telefonu ile yapılacak Ultramarket alışverişlerine yakıt puan hediye edilecek. Ayrıca, OPET müşterileri, In Bakery by Divan, Dardanel, Lipton, TTEC, Rossmann, Koçtaş, Toyzzshop ve Automix ürünlerindeki alışverişlerinde yapılan alışverişin yüzde 5'i oranında yakıt puan kazanacak.

Kazanılan yakıt puanlar yıl sonuna kadar geçerli olacak.

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