Operatörlerden öğrencilere internet desteği

Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam etmesi kararı üzerine cep operatörlerinin müşterilerine sunduğu toplam 6 GB’lık internet desteğini mayıs sonuna kadar uzatma kararı kamuoyunu memnun etti. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone müşterileri için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriklerine hiçbir ek işlem yapmadan erişim sağlamaya devam edebileceklerine imkân sağladı. Sadece eba.gov.tr ve EBA uygulaması üzerinden hizmet sunan eğitim portalında kullanılmak üzere sağlanan 6 GB’lık kullanım hakkı, kurumsal ve bireysel, faturalı ve faturasız tüm müşterilere otomatik olarak tanımlandı.

3 aylık destek

Türkiye’nin pandemiyle mücadelesini desteklediklerini açıklayan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Toplum olarak birlikte hareket etmemiz, her zamankinden daha fazla dayanışma içinde olmamız, empati kurmamız, birbirimize yardım etmemiz ve destek vermemiz gereken bir dönemdeyiz. Alınan tedbirlere uymamız, bu tedbirleri destekleyen ek çabalar içinde olmamız çok önemli’’ dedi. ‘Ülke genelinde uzaktan eğitim modeline geçilmesiyle birlikte Vodafone’nın da tüm müşterilerine Bakanlığın sunduğu 3 GB desteğe ek olarak 3 GB internet hediye etme kararı aldıklarını hatırlatan Aksoy, ‘’Toplam 6 GB’lık internet desteğimizi mart ve nisan aylarında müşterilerimize sunduk. Şimdi, uzaktan eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam etmesi kararı üzerine biz de 6 GB’lık internet desteğimizi Mayıs sonuna kadar uzattık. Bu kapsamda, tüm müşterilerimize 6 GB’lık kullanım hakkını otomatik tanımladık. Dolayısıyla, müşterilerimizin tekrar bir işlem yapmasına gerek bulunmuyor. Vodafone olarak, bu zorlu süreçte devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Vodafone, televizyon servisi Vodafone TV üzerinden de uzaktan eğitime destek vermeyi sürdürüyor. Buna göre, tüm Vodafone TV kullanıcıları, EBA TV kanallarını sahip oldukları paket fark etmeksizin internetlerinden yemeden izleyebiliyor.

Üniversite öğrencilerine 6 GB ücretsiz internet

Üç cep operatörü üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimine de destek olmaya devam ediyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapılan anlaşma kapsamında, YÖK Dersleri Platformu’ndan yararlanan öğrencilere “6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası” adı altında ücretsiz internet kullanım hakkı sunuluyor.