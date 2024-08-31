Onyekuru geri dönüyor...

EMİRCAN KIŞLACIK- Galatasaray'da oynadığı futbolla herkesin beğenisini toplayan ve son olarak Adana Demir'de top koşturup yurtdışına açılan Onyekuru Süper Lige geri dönüyor.

Henry Onyekuru yeniden Süper Lig'e dönüyor. Yıldız oyuncu, Süper Lig'in yeni ekibiyle sözleşme imzalıyor. İşte detaylar...

Türkiye'de Galatasaray ve Adana Demirspor formaları altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve kariyerinin en parlak dönemlerini Süper Lig'de yaşayan Henry Onyekuru, geleceği hakkında flaş bir karar aldı. Nijeryalı yıldız yeniden İstanbul'a dönmeye hazırlanıyor.

Yaptığı yıldız oyuncu transferleriyle ligde kalıcı olmak istediğinin sinyallerini veren Eyüpspor çarpıcı bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Eyüpspor, Al-Fayha'da forma giyen Henry Onyekuru için görüşmelerinde mutlu sona ulaştı. 27 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Eyüpspor için sağlık kontrollerinden geçeceği kaydedildi.