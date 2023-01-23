Onun için geliyorlar! Müthiş haberi duyurdular...

Fenerbahçe'de Enner Valencia transferine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı. Son dönemde Suudi Arabistan furyasına tecrübeli hücumcu da katıldı. Enner Valencia için Fenerbahçe'ye 3 milyon euro teklif yapılacağı belirtilirken, konuyla ilgili camia içinden flaş bir bilgi geçildi.

Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın akıbeti belirsizliğini koruyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Sarı-Lacivertlilerin görüşmelerini sürdürdüğü Enner Valencia'ya şimdi de Suudi Arabistan'dan teklif geldi.

İddiaya göre; Al-Hilal, Enner Valencia'nın menajeriyle masaya oturdu. Haber detayında oyuncunun menajerinin birkaç gün içinde teklifi Fenerbahçe'ye ileteceği belirtildi. Enner Valencia için yapılan teklifin 3 milyon euro olduğu kaydediliyor.

Öte yandan Takvim'in kulübe yakın kaynaklardan verdiği bilgiye göre Enner Valencia transferi için tek bir şart var. Fenerbahçe bir forvet transferi gerçekleştirmesi durumunda Enner Valencia'nın gidişine onay verecek.

Kariyerinin en verimli sezonunu geçiren Enner Valencia, 2022-23'te Süper Lig'de çıktığı 15 lig maçında 15 gol, 4 asistlik katkı verdi.