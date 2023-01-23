  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya İslam ülkelerinden sert tepki

Emekli Tümgeneral 'Sakın almayalım' diyerek F-35'lerle ilgili şok detayı paylaştı! Türkiye alırsa bakın neler olacak

Dünya devinden dikkat çeken Türkiye kararı Ambargolar strateji değiştirtti!

Dendias'tan Türkiye açıklaması: Sizden korkmuyoruz

Kılıçdaroğlu’nun SADAT iftiraları yargıda tescillendi

Rus güçleri ilerliyor! Rus gemisi Çin ve Güney Afrika'yla tatbikata katılacak: Hipersonik füzeli

6'lı Masa'da bir parti daha adayını açıkladı

Çalışmaya devam edecek olan EYT'liler dikkat! Yargıtay'dan emsal karar

Türk profesör Sinan Ateş'i kimlerin öldürdüğünü açıkladı! Gündemi altüst edecek açıklama

Kur'an-ı Kerim'i yakan alçak Paludan ilk kez konuştu: Korkuyorum
Spor Onun için geliyorlar! Müthiş haberi duyurdular...
Spor

Onun için geliyorlar! Müthiş haberi duyurdular...

Fenerbahçe'de Enner Valencia transferine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı. Son dönemde Suudi Arabistan furyasına tecrübeli hücumcu da katıldı. Enner Valencia için Fenerbahçe'ye 3 milyon euro teklif yapılacağı belirtilirken, konuyla ilgili camia içinden flaş bir bilgi geçildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 14:57:00 -
Onun için geliyorlar! Müthiş haberi duyurdular...

Fenerbahçe'de Enner Valencia transferine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı. Son dönemde Suudi Arabistan furyasına tecrübeli hücumcu da katıldı. Enner Valencia için Fenerbahçe'ye 3 milyon euro teklif yapılacağı belirtilirken, konuyla ilgili camia içinden flaş bir bilgi geçildi.

Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın akıbeti belirsizliğini koruyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Sarı-Lacivertlilerin görüşmelerini sürdürdüğü Enner Valencia'ya şimdi de Suudi Arabistan'dan teklif geldi.

İddiaya göre; Al-Hilal, Enner Valencia'nın menajeriyle masaya oturdu. Haber detayında oyuncunun menajerinin birkaç gün içinde teklifi Fenerbahçe'ye ileteceği belirtildi. Enner Valencia için yapılan teklifin 3 milyon euro olduğu kaydediliyor.

Öte yandan Takvim'in kulübe yakın kaynaklardan verdiği bilgiye göre Enner Valencia transferi için tek bir şart var. Fenerbahçe bir forvet transferi gerçekleştirmesi durumunda Enner Valencia'nın gidişine onay verecek.

Kariyerinin en verimli sezonunu geçiren Enner Valencia, 2022-23'te Süper Lig'de çıktığı 15 lig maçında 15 gol, 4 asistlik katkı verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23