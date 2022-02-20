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Spor 'Onu çocukluğundan beri tanırım' diyen Ferhan Tezcan'dan bomba açıklamalar! İşte Ali Koç'un son kozu
Spor

'Onu çocukluğundan beri tanırım' diyen Ferhan Tezcan'dan bomba açıklamalar! İşte Ali Koç'un son kozu

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Lig TV eski Genel Müdürü Ferhan Tezcan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un oynayacağı son kozu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 20:46:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Lig TV eski Genel Müdürü Ferhan Tezcan, Yeni Akit Youtube kanalında Ali Koç'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Herkesi Aziz Yıldırım'ın adamı sanıyor'

Ali Koç'u çocukluğundan beri tanıdığını belirten Tezcan, Koç'un Aziz Yıldırım hırsını anlattı. Koç'un, Yıldırım'ın görevden kovduğu herkesi takıma geri aldığını vurgulayan Tezcan, "Koç, zıvandan çıktı. Karşısındaki herkesi Aziz Yıldırım'ın adamı sanıyor. Kendisine tepki gösteren taraftarın, Aziz Yıldırım tarafından kışkırtıldığını sanıyor." dedi.

Ferhan Tezcan, Ali Koç'un yönetimden vazgeçmeyeceğini belirterek, "Ligin bitimine 5-6 hafta kala Joachim Löw'ü ilan eder ve bir, iki senesini de böyle idare eder." ifadelerini kullandı.

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