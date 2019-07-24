Online perakende hızla büyüyor

Yılın ilk yarısının sona ermesinin ardından Türkiye’de hızlı ivmelenmesini sürdüren ve önemli potansiyel barındıran e-ticaret sektörü de gelişimine ve büyümesine devam ediyor. Sektörün ilk yarı rakamları ve gelecek hedeflerini değerlendiren Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, “Geçtiğimiz yıl online perakende yüzde 37’lik büyüme ile 31,5 milyar TL’ye ulaştı. Otel, tatil ve yasal bahis sitelerini de dahil edersek büyüme yüzde 42, hacim ise 59,9 milyar TL’ye yükseliyor” dedi. Ekmekçi, sektörün yıl sonuna kadar yüzde 45’lik büyümeyi yakalayacağını söyledi.