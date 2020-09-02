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Dünya Önlem alınmazsa 67 bin çocuk ölebilir uyarısı
Dünya

Önlem alınmazsa 67 bin çocuk ölebilir uyarısı

Sahra Altı Afrika'da koronavirüsün hayat şartlarını zorlaştırması nedeniyle yardım edilmezse 67 bin çocuğun yetersiz beslenmeden ötürü ölebileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 05:54:00 -
Önlem alınmazsa 67 bin çocuk ölebilir uyarısı

Koronavirüsün hayat koşullarını zorlaştırdığı Sahra Altı Afrika ülkelerinde 67 bin çocuğun açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Save the Children adlı örgütten yapılan açıklamada, acil müdahale edilip önlem alınmazsa 67 bin çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle öleceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, sahra altı ülkelerinin çekirge falaketi ve koronavirüs gibi pek çok nedenden ötürü iyice fakirleştiği, yetersiz beslenen çocukların kliniklere kaldırılmaya başlandığı belirtildi.

Save the Children örgütünün Doğu ve Güney Afrika Bölge Direktörü Ian Vale, yardım ulaştırılmazsa binlerce çocuğun öleciğini söyledi.

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