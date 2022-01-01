Önder Karaveli ile devam kararı

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası çok sayıda teknik direktörle görüştü ancak anlaşma sağlanamadı. Siyah-beyazlı yönetim, geçici olarak takımın başında olan Önder Karaveli ile sezonu tamamlama kararı aldı.

Sergen Yalçın'ın yerine bir süre arayışlarda bulunan Beşiktaş yönetimi çok sayıda teknik adamla görüşmüş, Bruno Pinheiro'yu da takımın başına getirmenin eşiğine gelmişti. Bu süreçte U19 teknik sorumlusu olan Önder Karaveli'ye emanet edilen Beşiktaş'ın performansı iyileşme gösterdi ve kötü gidişat durduruldu. Takımın başında çıktığı 4 lig, 1 Türkiye Kupası mücadelesinde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Karaveli, yönetimin de taraftarın da gönlüne girdi.

Geçici olarak görev verilen 47 yaşındaki hocanın, sezon sonuna kadar takımın başında olması büyük ölçüde netleşti. Sabah'ın haberine göre yöneticiler, sonuçlardan bağımsız olarak Karaveli ile yola devam edeceklerini belirttiler. Deneyimli çalıştırıcı ile Süper Kupa'nın ardından İstanbul'a dönüşte resmi imzaların atılması bekleniyor. Karaveli'nin sezon sonuna kadar takımın başında kalacağı ve göstereceği performansa göre 1 yıl daha kontrat yapılabileceği ifade edilirken. yıllık 100 bin TL olan maaşının iyileştirilerek yukarı çekileceği kaydedildi.

Önder Karaveli kimdir, kaç yaşında ve nereli? Önder Karaveli hangi takımları çalıştırdı?

Önder Karaveli, 26 Mart 1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Teknik adamlık kariyerinin büyük bir bölümünü Beşiktaş'ta geçiren Karaveli, 2000 yılında Siyah Beyazlı ekibe katıldı, altyapıda çalıştı, aynı zamanda futbol okulları sorumluluğu görevini üstlendi.

Kara Kartal'da U17, U19 ve U21 takımlarını çalıştıran Karaveli, 2007 yılında Siirtspor'un başına geçti, ardından 2009 yılında Kasımpaşa U21'in başına geçti.

2012'de Beşiktaş'a dönen ve U21'i çalıştıran tecrübeli teknik adam, 3 yıl çalışmasının ardından 2015'te Başakşehir altyapısına geçti, 2016'da Dardanelspor, 2017'de Kestel Belediyespor'da A Takım Teknik Direktörü olarak çalıştı.

2018 ve 2019'de bir kez daha Başakşehir altyapısında çalışan, 2020'de Azerbaycan ekibi Karabağ'da kısa süre görev alan Karaveli, Temmuz 2021'de Beşiktaş'a döndü. Son olarak U19 Takımı'nı çalışan başarılı antrenör, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü olarak kariyerine devam edecek.