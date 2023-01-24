On binlerce kişinin işine son verilecek

Teknoloji şirketleri uzun zamandır işten çıkarmalara devam ediyor. Enflasyon ve maliyetler artınca kârlılık oranları sert şekilde düşmeye başladı.

Microsoft, Amazon, Meta, Twitter gibi teknoloji devleri, ekonomide yaşanan gelişmeler hasebiyle aldıkları daralma kararının yanında kârlılıkların düşmesi sorunu ile de boğuşmaya başladı.

Geçtiğimiz haftalarda Google, Facebook, Microsoft ve Twitter onbinlerce kişiyi işten çıkarmıştı. Öte yandan teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeksi de geçtiğimiz yıl yüzde 33 düştü.

Teknoloji firmalarının dördüncü çeyrek kazançlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 düşmesi bekleniyor. Bu da sektörün son 7 yılın en sert kaybını yaşayacağı anlamına geliyor. Öte yandan kârlılık tahminleri sürekli aşağı yönlü revize ediliyor. Henüz üç ay önce, Wall Street kârların yatay seyretmesini bekliyordu.

Bloomberg Intelligence hisse senedi stratejisti Michael Casper, “Teknoloji sektörü, borsalardaki genel kazanç durgunluğunun çoğunu yönlendiriyor. Bu durgunluğun ne kadar kötüleşeceğine bağlı olarak, sektör için kesinlikle bazı olumsuz revizyon riskleri var” dedi.

Amazon 18 bin çalışanını işten çıkarıyor

Amazon, 18 bin çalışanını işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu ve Salesforce, yüzde 10'luk bir işten çıkarma yapacağını söyledi.

Google 12 bin çalışanını işten çıkardı

Google'ın ana şirketi Alphabet, dünya çapında 12 bin çalışanı işten çıkardı.

E-Ticaret devi Amazon 18 bin çalışanın işine son verecek

E-Ticaret devi Amazon da şirket tarihindeki en büyük işten çıkarma dalgasına hazırlanıyor. Şirket dünya genelinde 18 binden fazla çalışanını işten çıkaracak.

İşten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi isimli internet sitesinin verilerine göre 2022'de dünya genelinde 1018 teknoloji şirketi 153 bin 678 bin kişinin işine son verdi.