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Sağlık Omicron'da 3 yeni belirti! Uzmanlar uyardı
Sağlık

Omicron'da 3 yeni belirti! Uzmanlar uyardı

Son zamanlarda ishal, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı arttı. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ishal, karın ağrısı ve mide bulantısı gibi semptomlara da neden olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar özellikle 65 yaşından büyükleri tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 20:18:00 - 2022-02-20 20:21:26
Omicron'da 3 yeni belirti! Uzmanlar uyardı

Burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, hapşırma, boğaz ağrısı ve eklem ağrıları Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının en yaygın belirtileri. Bu belirtilere ishal, karın ağrısı ve mide bulantısı da eklendi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, Kovid-19'un solunum yolları, kalp ve damar endoteli iç zarlarına tutunduğunu aktararak bu nedenle esas olarak semptomların bu yönde görüldüğünü söyledi. Akhan, bağırsakların da bu açıdan önemli olduğuna dikkati çekerek virüsün sindirim sistemini de etkileyebildiğine dikkati çekti.

İshal, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti olanların test yaptırması öneriliyor.

Viral enfeksiyonları işaret eden semptomların ateş, kas ağrıları, genel bir halsizlik, baş ağrısı gibi genel semptomlar olduğu bilgisini paylaşan Akhan, bunlarla birlikte baş edilemeyen karın ağrısı, ishal varsa bunun da önemli olduğunu, mutlaka test yapılması gerektiğini vurguladı.

65 yaş üzerine tedbir uyarısı
Özellikle 65 yaşından büyükler ve kronik hastalığı olanların tedbirlere uyması gerektiği vurgulanıyor. Virüsün oldukça büyük değişiklikler yaptığını ve ikinci kere, üçüncü kere enfekte olanların görüldüğünü aktaran Akhan, "65 yaş üstünde olanlarda mutlaka ek olan bir hastalık da oluyor, ekleniyor buna. Bir KOAH olabiliyor, kalple ilgili bir problem olabiliyor. Bunlar tekrar hastalandıklarında dengeyi bozabilir ve tekrar nasıl atlatacaklarını bilemeyebiliriz" dedi.

 

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