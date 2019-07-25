Ömer Tuğrul İnançer, İlber Ortaylı’nın yanına gidince... İç ısıtan görüntüler!

yeniakit.com.tr Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, bir fuarda imza günü düzenledi. Fuara çok sayıda isim katılırken, sürpriz bir isim Ortaylı’nın standına geldi.

İnançer’i görünce ayağa kalktı

Cerrahi Tarikatı’nın günümüzdeki postnişini olan yazar ve tasavvuf musikisinin önde gelen ismi Ömer Tuğrul İnançer, Ortaylı’nın standına geldi.

İkisi de saygıda kusur etmedi... İç ısıtan görüntüler

İlim erbabının birbirine gösterdiği saygı, Ortaylı ve İnançer’in karşılaşmasıyla birlikte gözler önüne serildi... Ortaylı, İnançer’i görünce ayağa kalktı, elini öpmeye çalıştı. Tam bu sırada Ömer Tuğrul efendi, Ortaylı’nın elini öptü... İkili bir süre sohbet etti.

Ömer Tuğrul İnançer kimdir?

Ömer Tuğrul İnançer, 1946 senesinde Bursa’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1991’e kadar hukuk müşavirliği yaptı. 1991’de Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun genel müdürlüğüne atanan Ömer Tuğrul İnançer, Türk Tasavvuf Musikisini Koruma ve Yayma Cemiyeti'nin de yöneticisidir.

İnançer, Muzaffer Ozak’ın vuslatının ardından Cerrahi Tarikatı’nın postnişi olan Safer Dal döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun genel müdürlüğüne atandı. Safer Dal efendinin de vuslatının ardından İnançer, 1999 senesinde tarikatın yeni postnişini oldu. Halen bu vazifesini de yürütmektedir.