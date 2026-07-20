Ömer Koç'un Telezzüz'nün yaz menüsü ortaya çıktı! Türkbükü'nde zengin zevkleri
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Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un Bağlarbaşı Abdülmecid Efendi Korusu’nda hayata geçirdiği Telezzüz, yaz sezonu için rotasını Bodrum’a çevirdi. Türkiye’nin ilk bitki temelli fine-dining lokantası olarak tanıtılan Telezzüz, 3 Temmuz itibarıyla Divan Bodrum’da misafirlerini ağırlamaya başladı.
Ege’nin öne çıkan tatil noktalarından Türkbükü’nde konumlanan Divan Bodrum, sezon boyunca Telezzüz’ün yaz menüsüne ev sahipliği yapacak.
Lokanta, Bodrum’a özel hazırlanan seçkisiyle sınırlı süreli bir gastronomi deneyimi sunuyor.
İMZA TABAKLAR EGE’YE UYARLANDI
Telezzüz, daha önce ilgi gören imza tabaklarını yaz sezonuna ve Bodrum’un ruhuna göre yeniden yorumladı.
Menünün merkezinde taze meyve ve sebzeler yer alırken, yerel ürünler yaratıcı mutfak teknikleriyle farklı bir sunuma dönüştürüldü.
KARPUZ TATAKİ VE BAMYA ŞİŞ ÖNE ÇIKIYOR
Yaz menüsünde Karpuz Tataki, İmparatorların Kuşkonmazı, Bamya Şiş ve Şeftali öne çıkan tabaklar arasında bulunuyor.
Kavun Çorbası, Kabak Sarma, Kuru Domates Tartar ve Vişneli Frangipan Tart da sezonun dikkat çeken lezzetleri arasında yer alıyor.
BİTKİ TEMELLİ MENÜYE BODRUM DOKUNUŞU
Telezzüz’ün Bodrum seçkisi, bitki temelli mutfak anlayışını Ege’nin hafif, taze ve yerel ürün odaklı yapısıyla birleştiriyor.
Sebze ve meyvelerin başrolde olduğu menü, klasik yaz sofrasını fine-dining yaklaşımıyla yeniden kurguluyor.
SADECE A LA CARTE HİZMET VERİYOR
Telezzüz, Divan Bodrum’da yalnızca a la carte olarak hizmet sunuyor.
Mutfak servisi salıdan pazara 18.00 ile 23.00 saatleri arasında yapılırken, bar bölümü 18.00’den 01.00’e kadar açık oluyor.
YAZ SEZONUNUN LÜKS SOFRA DENEYİMLERİNDEN BİRİ
Türkbükü’nde açılan Telezzüz yaz seçkisi, Bodrum’un sezonluk gastronomi durakları arasına iddialı bir giriş yaptı.
Ömer Koç’un bitki temelli mutfak vizyonuyla öne çıkan lokanta, yaz boyunca Divan Bodrum’da seçkin misafirlerini ağırlayacak.