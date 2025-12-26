  • İSTANBUL
Gündem

Ömer Çelik'ten Suriye mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'de camiyi hedef alan alçak saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

Kardeş Suriye’nin Humus vilayetinde bir camiye gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz.

8 kişi vefat etti, 18 kişi yaralandı

Suriye’nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki Ali Talip Camisi'nde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

