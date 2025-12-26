Ömer Çelik'ten Suriye mesajı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'de camiyi hedef alan alçak saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:
Kardeş Suriye’nin Humus vilayetinde bir camiye gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz.
Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz.
8 kişi vefat etti, 18 kişi yaralandı
Suriye’nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki Ali Talip Camisi'nde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.