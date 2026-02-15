  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti
Gündem

Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti

Zeytinlikler üzerinden çevreci mesajlar vermeye kalkan CHP'lilerin kendilerine ait arazilerden zeytin ağaçlarını iş makineleriyle yıktıkları ortaya çıkmıştı. Skandal görüntülerin ardından CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey istifa etmek zorunda kaldı.

Milas’ta bazı yerel basın organlarında 'Milas’ta zeytin katliamı' başlığıyla yer alan haberler üzerine Muğla Valiliği inceleme başlattı. İncelemede Milas ilçesi Menteş Mahallesi’nde bulunan 109 ada 26 parsel numaralı arazide çok sayıda zeytin ağacının kesildiği belirlendi.

Valilik tarafından yapılan soruşturmada zeytinlerin kesildiği arazinin CHP İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'e ait olduğu öne sürüldü. Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili gerekli idari ve hukuki sürecin başlatıldığı, soruşturmanın sürdüğü ve incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

 

 

CHP Muğla İl Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Partimizin vizyonu ve yereldeki güçlü duruşu, şahsi görüşlerin her zaman üzerinde yer alan sarsılmaz bir bütündür. Bu doğrultuda, Milas ilçe başkanımız, son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında, genel başkanımızın liderliğindeki kararlı yürüyüşümüze ve örgütümüzün disiplinli duruşuna herhangi bir zarar gelmesini önlemek amacıyla görevinden istifa etmiştir. Yeni yönetim süreciyle ilgili bilgilendirmeler en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

 

