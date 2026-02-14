‘Ben size İSO diyor muyum?’ Canlı yayında 'AKP' ayarı
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, partisine “AK Parti” yerine “AKP” diyen gazeteci İsmail Dükel’e, “Ben size İso diyor muyum?” diyerek canlı yayında ayar çekti.
TV100’de canlı yayınlanan programa konuk olan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, dikkat çeken bir çıkış yaptı.
İsmail Dükel’in, Adalet ve Kalkınma Partisi’ni kısaltarak “AKP” demesine Özcan’dan tepki gecikmedi.
Özcan, “AK Parti, İsmail Bey. Ben size İso diyor muyum? Bizim ismimiz AK Parti, yani Adalet ve Kalkınma Partisi. Resmî kısaltması AK Parti’dir” dedi.
Daha sonra Dükel, Özcan’ın “sıkıntı duyuyorum” dediği “AKP” ifadesini düzelterek yayına devam etti.
Gündem
Semt Lokantası CHP’lileri ve fondaşlarını kudurttu: CHP yapınca asrın hizmeti, Ak Parti yapınca...!