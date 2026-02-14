  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem ‘Ben size İSO diyor muyum?’ Canlı yayında 'AKP' ayarı
Gündem

‘Ben size İSO diyor muyum?’ Canlı yayında 'AKP' ayarı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, partisine “AK Parti” yerine “AKP” diyen gazeteci İsmail Dükel’e, “Ben size İso diyor muyum?” diyerek canlı yayında ayar çekti.

TV100’de canlı yayınlanan programa konuk olan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, dikkat çeken bir çıkış yaptı.

İsmail Dükel’in, Adalet ve Kalkınma Partisi’ni kısaltarak “AKP” demesine Özcan’dan tepki gecikmedi.

 

Özcan, “AK Parti, İsmail Bey. Ben size İso diyor muyum? Bizim ismimiz AK Parti, yani Adalet ve Kalkınma Partisi. Resmî kısaltması AK Parti’dir” dedi.

Daha sonra Dükel, Özcan’ın “sıkıntı duyuyorum” dediği “AKP” ifadesini düzelterek yayına devam etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mikail

Bunlar yunana itrailde romaya kör aşık onları övmeye sevmeye bayılırlar öndekilerin devamlarıdır yinede teşekkürler saldırıya devam etmedi....

hakan han ve ismaile bakalım nereli

1960 yılında Ankara’da doğdu. Gazeteciliğe 1979 yılında Ankara Rüzgârlı Sokak’ta eski adı Ulus olan Barış gazetesinde başladı. Ankara’da çeşitli gazetelerde çalıştı. Kanal E, Kanal Türk’te dört buçuk yıl kadar Ankara Haber Müdürlüğü yaptı ve kuruculuğunu yaptığı Kanal Biz’de de 13 ay kadar Ankara Haber Müdürlüğü görevlerinde bulundu.1983 yılında Gölbaşı İlçesine bağlı Bezirhane Mahallesinde doğan Hakan Han Özcan, ilkokulu Aydınlıkevler İlköğretim Okulunda, lise öğrenimini ise Tevfik İleri İmam Hatip Lisesinde tamamladı.yükseköğrenim için Mısır’ın başkenti Kahire’ye giderek eğitimini başarıyla tamamladı.el ezher üniversitesi
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
