Başkan Erdoğan BAE ziyaretini neden ertelediğini açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, BAE ziyaretini neden ertelediğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan’ın yaşadığı sağlık probleminden dolayı üzüntülerini belirtirken geçmiş olsun dileklerini ifade etti.
Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik ziyaretlerini Al Nahyan’ın rahatsızlığı nedeniyle ertelediğini, en uygun zamanda belirlenecek bir başka tarihte, Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edeceğini söyledi.
ayrıntılar geliyor...