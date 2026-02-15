  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti İran ve ABD arasında ekonomik iş birliği trafiği! Enerji sahaları ve yatırımlar masaya yatırıldı TRT spikerinin 28 Şubat ve başörtüsü anısı! ‘Anneniz sakın arabadan inmesin’ İşte Sol'un unuttuğu Sol! Che Guevara eşcinsel sapkınları devrimden sonra kurşuna dizmişti ve.... Sebze-meyvedeki tarımsal ilaç en büyük etken! Çocukluk çağı kanserlerinin üçte biri lösemi! Çok sayıda gözaltı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Bağlı İzbeton’da operasyon Fondaş denilince kızıyorlar! Parayı basmış düdükler ötmüş Toprağı sıksan şüheda! Gazze'de enkazların altından binlerce kimliksiz şehid çıkıyor Bakan Murat Kurum paylaştı! İşte 500 bin konutta yeni kura takvimi Microsoft etkinliğinde protesto sonrası işine son verilmişti! “Ellerim kana bulanmış gibiydi”
Gündem Başkan Erdoğan BAE ziyaretini neden ertelediğini açıkladı
Gündem

Başkan Erdoğan BAE ziyaretini neden ertelediğini açıkladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan BAE ziyaretini neden ertelediğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, BAE ziyaretini neden ertelediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

 

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan’ın yaşadığı sağlık probleminden dolayı üzüntülerini belirtirken geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik ziyaretlerini Al Nahyan’ın rahatsızlığı nedeniyle ertelediğini, en uygun zamanda belirlenecek bir başka tarihte, Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edeceğini söyledi.

ayrıntılar geliyor...

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

baeye dikat etmek lazım

ingilizlerin israillilerin en yogun kulalndığı ülke
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23