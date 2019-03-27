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Ömer Çelik: CHP zihniyeti memleket için zararlı

Adana'da vatandaşlara hitap eden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Son kullanma tarihi geçmiş CHP zihniyeti memleket için zararlı" dedi.

27 Mart 2019 Çarşamba 22:59
Ömer Çelik: CHP zihniyeti memleket için zararlı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Tarihi geçmiş ilaç kullanmak insan sağlığına zararlı. Ama son kullanma tarihi geçmiş CHP zihniyeti memleket için zararlı." dedi.

Çelik, Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, seçimlere kısa süre kaldığını anımsattı. Kararsız, küskün, kırgınların ikna edilerek sandığa götürülmesi gerektiğini belirten Çelik, diğer partilerin tabanındakilere ulaşacaklarını söyledi.

Çelik, bir CHP'li Belediye Başkan adayının "tarihi geçmiş ilaç" vaadini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"CHP zihniyeti memleket için zararlı"

"Geçtiğimiz günlerde CHP zihniyetini çok iyi anlatan bir olay yaşandı. Bir belediye başkanı tarihi ilaçları toplar da başkalarına dağıtır mı? Normal akılla bakarsanız böyle birşey olmaz, normal değil. CHP zihniyeti, CHP yöneticilerinin zihniyeti açısından bakarsanız bu gayet normal. Tarihi geçmiş ilaç kullanmak insan sağlığına zararlı. Ama son kullanma tarihi geçmiş CHP zihniyeti memleket için zararlı. Özellikle bu mahallelerdeki kardeşlerimizin bu son kullanma tarihi geçmiş siyaseti sandığa gömeceğinden hiçbir kuşku duymuyorum. Böylece CHP tabanındaki kardeşlerimizi de bu köhne zihniyetten hep beraber kurtarmış olacağız. Bu zihniyetin aday seçme metodu da bu."

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 22:59
  1. Seyhan
  2. Ömer Çelik
  3. AK Parti
  4. CHP

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  • hasanhasan43 dk önce
    Yahu adamin dili surcmus, ilaclarin tarihinin gectigi falan yok. Yalan uzerine politikayi ne kadar da cok seviyoruz.

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