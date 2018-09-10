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Ömer Çelik: Canlı yayınlanması iyi oldu

AK Parti MYK Toplantısı sonrası sözcü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, Tahran'daki Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin gerçekleştirdiği üçlü zirvenin İran televizyonu tarafından canlı yayınlanmasıya ilgili soruyu cevapladı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 23:32
Ömer Çelik: Canlı yayınlanması iyi oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı, değerlendirmede bulundu.

Çelik, Tahran'daki Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin gerçekleştirdiği üçlü zirvenin İran televizyonu tarafından canlı yayınlanmasıya ilgili soruyu cevapladı.



'HATA MIYDI, BİLİNÇLİ MİYDİ, BİLMİYORUZ AMA İYİ OLDU'

(Tahran zirvesi) Diplomasi tarihinin en ilginç zirvelerindendi. Canlı yayın hata mıydı, blinçli miydi, bilmiyoruz. Oradaki açıklamalardan gördük. Herkes şunu gördü, baştan beri Suriye politikasını eleştirenler masada insanı hassasiyetten yana tavır koyan Cumhurbaşkanı'mız ve Türkiye olmuştur. Bu zirveden sonra Anamuhalefet partisinden Esad ile görüşün gibi bir yaklaşım geliyor.  Rejimin saldırılarını hepimiz gördük. Rejim bu çatışmasızlık bölgesini yutmak istiyor. Argüman yine devreye girdi. Meşru muhaliflerle, terörislerin karıştırılması. Terörle mücadele taşımadığını, muhaliflerin oradan uzaklaştırılması, PYD'nin veya Rejimin oraya yerleştirilmesinin planlandığını görüyoruz. Meşru muhalefeti yok etmeye çalışan bu anlayışa karşı tutum sergilediğimizi belirtmek isterim. Canlı yayınlanması iyi olmuştur, herkes ne olduğunu görmüştür.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 23:32
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