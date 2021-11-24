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Spor Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda mı?
Spor

Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda mı?

Fenerbahçe maçı şifresiz izle | UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Fenerbahçe deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman? Olympiakos-Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-11-24 16:50:00 -
Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda mı?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. Haftasında Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos  ile karşı karşıya gelecek. Peki maç ne zaman?

Olympiakos  - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda mı?

Fenerbahçe 25 Kasım Perşembe akşamı Olympiakos  deplasmanına konuk olacak. Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz'un yöneteceği mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. İstanbul'da oynanan maçta Olympiakos'a 3-0 yenilen sarı-lacivertliler, yarın kazanarak rakibinden rövanşı almaya çalışacak.

Galatasaray derbisinde aldığı galibiyetle moral bulan Fenerbahçe, Olympiakos'a üstünlük kurması halinde puanını 8'e çıkaracak ve son hafta maçları öncesinde avantaj elde edecek.

D Grubu'nda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdıran Olympiakos ise 2. basamakta bulunuyor.

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