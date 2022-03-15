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Yaşam Ölüme sürüklenen göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
Yaşam

Ölüme sürüklenen göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Dalaman açıklarında lastik botla sürüklenen ve yardım talebinde bulunan göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 19:09:00 -
Ölüme sürüklenen göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Dalaman ilçesi açıklarından lastik bot ile Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan ve yardım talep eden 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dalaman ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun ağır hava şartları nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunmaları üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Açık denizde sürüklenen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekileri tarafından kurtarıldı.

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