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Yerel Ölüm balık tutarken yakaladı: İzmir'de balık tuttuğu sırada...
Yerel

Ölüm balık tutarken yakaladı: İzmir'de balık tuttuğu sırada...

İzmir'in Konak ilçesinde 56 yaşındaki Orhan Altınel, balık tuttuğu sırada fenalaşarak denize düştü. Altınel, ekiplerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 09:22:00 -
Ölüm balık tutarken yakaladı: İzmir'de balık tuttuğu sırada...

İzmir'in Konak ilçesinde 56 yaşındaki Orhan Altınel, balık tuttuğu sırada fenalaşarak denize düştü. Altınel, ekiplerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Konak Vapur İskelesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, sahilde balık tutan Orhan Altınel, fenalaşması sonucu denize düştü. Altınel'in denize düştüğünü gören balıkçılar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi, bilincinin kapalı olduğu öğrenilen Altınel'i denizden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Altınel, daha sonra ambulansla İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Altınel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altınel'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Altınel'in kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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