Ölüm aylığı alıyorum ne kadar bayram ikramiyesi alırım? Ölüm aylığı alan ne kadar bayram ikramiyesi alır?

Emeklilere 1100 TL bayram ikramiyesi 6-7 Mayıs tarihlerinde ödenecek. SSK emeklileri ikramiyelerini 6 Mayıs'ta alırken Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri ikramiyelerini 7 Mayıs'ta alacak. 2.200 lira ölüm aylığı alanın bayram ikramiyesi ne kadar olur? Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenecek. Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde, eş 550 lira, çocuk ise 275 lira ikramiye alacak.

Nisan ayında emekli olan bayram ikramiyesi alır mı?

Nisan ayının sonuna kadar emeklilik dilekçesini verenler mayıs ayında ödenecek bayram ikramiyesini alabilecekler. Bu kapsamda anneniz de bayram ikramiyesi alabilecek.