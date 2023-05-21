Olmaz olsun senin gibi hakem! MHK ne iş yapar acaba?

Ümraniyespor-Ankaragücü maçında ilginç bir olay yaşandı. Düşme potasını yakından ilgilendiren mücadelede hakem Mete Kalkavan'dan ilginç bir karar çıktı. 29. dakikada Ankaragücü'nün attığı gol, penaltı nedeniyle sayılmadı. Sonrasında VAR tarafından uyarılan Mete Kalkavan, ekran başına gitti ve pozisyonu inceledi. Pozisyonun penaltı olmadığına karar veren Kalkavan, penaltı kararını iptal etti ve Ankaragücü'nün attığı gol sayılmamış oldu. Bünyamin Gezer'in yorumu ise dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında HangiKredi Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sürerken Ankaragücü 2-1'lik üstünlüğü yakaladı fakat top tam ağlara gidecekken saniyeler kala Mete Kalkavan düdüğünü çalarak penaltıya hükmetti.

Topun tam ağlara gitmesine saniyeler kala düdük çalarak penaltı kararı veren Mete Kalkavan, Ankaragücü'nün golünü iptal ederek Ankaragücü için penaltı kararı verdi. Sonrasında VAR tarafından çağrılan Mete Kalkavan pozisyonu inceledi ve penaltı kararını iptal etti.

Top ağlara gitmeden önce düdük çaldığı için golü veremeyen Mete Kalkavan ilginç bir olaya imza atmış oldu. Topun ağlara gitmesini bekleyip sonra VAR'a gitmiş olsaydı, penaltı kararı iptal olsa bile golü verebilecekti. Fakat; gol olmadan hemen önce düdük çaldığı için pozisyon hakem atışıyla başladı ve sosyal medyada gündem oldu.

ANKARAGÜCÜ PAYLAŞTI: REZALET

Ankaragücü ise iptal edilen gollerinin ardından 'rezalet' paylaşımı yaptı.

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"SEZONUN BELKİ DE EN SKANDAL KARARI"

Öte yandan spor yorumcusu Bünyamin Gezer'den çarpıcı bir değerlendirme geldi. Gezer, "Sezonun belki de en skandal kararı Ümraniyespor - Ankaragücü maçında yaşandı. Ankaragücü'nün tertemiz attığı gol, öncesinde hatalı penaltı sonra VAR müdahalesi ile iptal edildi." yorumunu yaptı.