Olmayacak her şey sokak ortasında oldu! Ankara'daki sapıklar laf attıkları kızları öldürmeye çalıştı
Ankara'da seyyar satıcılık yapan 4 kişi, yoldan geçen lise öğrencisi 5 kıza laf attı. Sapıklar ardından minibüse binerek öğrencileri ezmeye çalıştı.
Ankara'daki bir lisede ders bitiminin ardından evlerine giden 5 kız öğrenci, minibüsle seyyar sarımsak satan 4 kişinin sözlü tacizine uğradı.
Kız öğrenciler korkarak olay yerinden uzaklaşırken, aracın kendilerini takip ettiğini fark etti. Otobüs durağında bekledikleri sırada aracı fark eden öğrenciler fotoğraf çektikleri sırada, kızlara laf atan sapıklar araçtan indi.
Kızlarla tartışıp minibüsle ezmeye çalıştılar!
Kızlarla tartışan sapıklar ardından araca geri dönerek E.Y., S.S.Ö., S.Ü., ve K.Y. adlı lise öğrencilerini ezmeye çalıştı. Bu sırada araçta bulunan Temel Y., inerek olay yerinden kaçtı.
Yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı, vücutlarında çizik ve çatlaklar meydana geldiği öğrenildi. Olay sırasında araçtan inerek kaçan Temel Y.'yi arama çalışmaları sürerken, diğer üç sapık gözaltına alındı.