  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran gerilimi nedeniyle terör ve şiddet yanlısı aşırılık tehdidi yükseldi AB’de terör korkusu Dünyanın gözü bu toplantıda! İran'da Liderlik Konseyi, yeni liderin seçilmesi gündemiyle toplandı Ortadoğu Yanarken Türkiye Huzur Adası: Bu Tesadüf Değil, Stratejik Liderlik! Batı ittifakında çatlak! Antalya’da korkutan deprem İsrail uşaklarının savaş uçağı kaybolmuştu... Düştüğü açıklandı! Yargıda "Beyaz" İmtiyazı, Milletin Evladına Mahkûmiyet! Küresel Ekonomide Deprem! Suçlu: Amerikan kuvvetleri! 165 kız çocuğunun katili Trump: Kendi müfettişleri bile "Biz yaptık" Dedi ABD'nin İran savaşı 'günlük maliyeti' dudak uçuklatıyor!
Gündem Olum hani 'hac, umre yerine fakir doyurun' diyordunuz! Hepiniz Dubai’deymişsiniz...
Gündem

Olum hani 'hac, umre yerine fakir doyurun' diyordunuz! Hepiniz Dubai’deymişsiniz...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Olum hani 'hac, umre yerine fakir doyurun' diyordunuz! Hepiniz Dubai’deymişsiniz...

Bir X kullanıcısının ‘Türkiye artık yaşanmaz’ diyerek ülkeden ayrılan bir çok Türk ile birlikte Şevket Çoruh ve İlker Ayrık'ın da Dubai'de tatil yaparken mahsur kalması hakkında yaptığı tespit sosyal medyada viral oldu. Paylaşımın altına yapılan yorumlarda "Onlar Arab'ın Müslümanı'na düşman..." tepkileri öne çıktı.

Sosyal medya platfonmu X’te Alp Esen adlı bir kullanıcı, konu İslam ve Araplar olunca tüyleri diken diken olan solakları rezil etti. ‘Türkiye yaşanmaz hale geldi’ diyerek ülkeden ayrıldığını açıklayan bir çok Türk ünlü ile Şevket Çoruh ve İlker Ayrık'ın da İran’ın saldırıları sonrası Dubai’de mahsur kaldığının ortaya çıkması üzerine Çoruh ve Ayrık’ın fotoğrafını etiketleyen Alp Esen’in viral olan paylaşımı şöyle:

 “Olum hani umreye hacca gidip Araplara para kazandıracağınıza fakirlere yardım edin diyordunuz hepiniz Dubai'deymişsiniz..'

ONLAR ARABIN MÜSLÜMANI'NA DÜŞMAN

200 binden fazla etkileşim alan paylaşımın altına yapılan yorumlarda da İslam ve Arap karşıtı tiplere tepkiler vardı.

Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

“Oradaki fakirlere yardım dağıtmaya gitmişlerdir belki.”

“Onların tek derdi İslam. Gerisi hikaye...”

“Hacca gitmek dini olduğu için rahatsızlar yoksa Dubai’ye de gidin derlerdi. Sorunları dinle!”

“Sakladıkları İslam düşmanlığının bir maskesi böyle cümleler zaten. Gazze’ye yardım yapınca da ‘deprem bölgesi varken neden Gazze’ diye zırlarlar. Kendileri o parayı bir gecede mekanda ezer ama…”

“Onlar Arabın Müslüman olanına düşman, Kabe söz konusu olunca Araplar pis olur, fakirleri hatırlarlar. Ama konu Mısır piramitleri ya da Dubai olunca Arabın kıçını yalarlar.”

Körfez’de "güvenli liman" illüzyonu sarsıldı: Dubai efsanesi saldırıların hedefinde
Körfez’de "güvenli liman" illüzyonu sarsıldı: Dubai efsanesi saldırıların hedefinde

Gündem

Körfez’de "güvenli liman" illüzyonu sarsıldı: Dubai efsanesi saldırıların hedefinde

Tatlı su balığı solcular Dubai'de mahsur kaldı
Tatlı su balığı solcular Dubai'de mahsur kaldı

Gündem

Tatlı su balığı solcular Dubai'de mahsur kaldı

Dünyanın en yoğun havalimanı DXB vuruldu! Herkes Dubai'de mahsur kaldı
Dünyanın en yoğun havalimanı DXB vuruldu! Herkes Dubai'de mahsur kaldı

Gündem

Dünyanın en yoğun havalimanı DXB vuruldu! Herkes Dubai'de mahsur kaldı

Dubai balonu patlıyor! Bugün 123 İHA ve 11 balistik füze atıldı
Dubai balonu patlıyor! Bugün 123 İHA ve 11 balistik füze atıldı

Dünya

Dubai balonu patlıyor! Bugün 123 İHA ve 11 balistik füze atıldı

Mustafa Sarıgül 120 bin liralık cezaya sesi titreyerek isyan etti: Niye niye niye niye?
Mustafa Sarıgül 120 bin liralık cezaya sesi titreyerek isyan etti: Niye niye niye niye?

Gündem

Mustafa Sarıgül 120 bin liralık cezaya sesi titreyerek isyan etti: Niye niye niye niye?

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

bazen kimliklere bakmak lazım kim diye

Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul'da, terzi bir anne ile şoför bir babanın tek çocuğu olarak doğmuştur.Arama motoruna yazınca gürcü asıllı türkler deyince Ş harfinde şevket coruh cıkar<<<İlker ayrık kim bakalım 16 Ekim 1979 Balıkesir doğumlu kökeni Makedonya ??????? ya arkadaslar bilmeden herkesi müslüman yapıyorsunuz yapmayın her sakallı müslüman olmadığına göre ::))
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23