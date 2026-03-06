Olum hani 'hac, umre yerine fakir doyurun' diyordunuz! Hepiniz Dubai’deymişsiniz...

Sosyal medya platfonmu X’te Alp Esen adlı bir kullanıcı, konu İslam ve Araplar olunca tüyleri diken diken olan solakları rezil etti. ‘Türkiye yaşanmaz hale geldi’ diyerek ülkeden ayrıldığını açıklayan bir çok Türk ünlü ile Şevket Çoruh ve İlker Ayrık'ın da İran’ın saldırıları sonrası Dubai’de mahsur kaldığının ortaya çıkması üzerine Çoruh ve Ayrık’ın fotoğrafını etiketleyen Alp Esen’in viral olan paylaşımı şöyle:

“Olum hani umreye hacca gidip Araplara para kazandıracağınıza fakirlere yardım edin diyordunuz hepiniz Dubai'deymişsiniz..'

ONLAR ARABIN MÜSLÜMANI'NA DÜŞMAN

200 binden fazla etkileşim alan paylaşımın altına yapılan yorumlarda da İslam ve Arap karşıtı tiplere tepkiler vardı.

Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

“Oradaki fakirlere yardım dağıtmaya gitmişlerdir belki.”

“Onların tek derdi İslam. Gerisi hikaye...”

“Hacca gitmek dini olduğu için rahatsızlar yoksa Dubai’ye de gidin derlerdi. Sorunları dinle!”

“Sakladıkları İslam düşmanlığının bir maskesi böyle cümleler zaten. Gazze’ye yardım yapınca da ‘deprem bölgesi varken neden Gazze’ diye zırlarlar. Kendileri o parayı bir gecede mekanda ezer ama…”

“Onlar Arabın Müslüman olanına düşman, Kabe söz konusu olunca Araplar pis olur, fakirleri hatırlarlar. Ama konu Mısır piramitleri ya da Dubai olunca Arabın kıçını yalarlar.”