  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Edirne’de "eş-dost-yandaş" pazarı! CHP’li Filiz Gencan’ın liyakat balonu çabuk söndü Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü İran’daki karışıklık sonrası gündeme geldi! Barzani yönetiminden gündemi sallayan iddiaya cevap Bakan Fidan'dan Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'a kritik telefon Hedefi bu kez ne Filistin ne de İran... Katil İsrail'den saldırı ve sürgün tehdidi Aliyev’den çok sert İran açıklaması: Saldırı terör eylemidir, özür dilensin Körfez'de füze yağmuru! BAE semalarında İran İHA'ları havada uçuştu Şehit öğretmene en acı vefa: Fatma Nur hocanın adı okulunda ölümsüzleşti ABD, İsrail ve İran savaşı sürerken... Türkiye'den operasyon Alman bakandan İran açıklaması! Son noktayı koydu
Dünya Piyon arayan ABD'ye tepki! Kiralık silah değiliz
Dünya

Piyon arayan ABD'ye tepki! Kiralık silah değiliz

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Piyon arayan ABD'ye tepki! Kiralık silah değiliz

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid’in eşi Şanaz İbrahim Ahmed, İran’daki Kürt grupların silahlandırılacağı iddiaları sonrası dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ahmed, “Kürtleri rahat bırakın. Biz kiralık silah değiliz.” ifadelerini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'in eşi Şanaz İbrahim Ahmed, Kürtlerin süper güçler tarafından "piyon olarak görülmeyi kabul etmelerinin çok zor hatta imkansız” olduğunu belirterek "Kürtleri rahat bırakın. Biz kiralık silah değiliz." dedi.

Şanaz, ABD'nin İranlı Kürt muhalif grupları silahlandırıp, Tahran'a karşı savaşmaya gönderme planı olduğu yönündeki iddiaların ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Kürtlerin 1991 yılında Saddam Hüseyin rejimine karşı ayaklanmaya çağrıldığını ancak önceliklerin değişmesi ile terk edildiklerini hatırlatan Şanaz, şu ifadeleri kullandı:

"Rejim, ayaklanmayı bastırmak için helikopterler ve tanklar gönderdiğinde kimse bizim savunmamıza gelmedi. Bu anılar hala zihnimizde canlı ve kazınmış durumda. Bugün, o dönemin bize öğrettiklerini unutmuyoruz."

Yakın zamanda Suriye’de de bir deneyim yaşandığını belirten Şanaz, “Bugün, Irak'taki Kürtler nihayet bir ölçüde istikrar ve onurlu bir yaşamın tadını çıkarmaktadır. Bu nedenle, Kürtlerin dünya süper güçleri tarafından piyon olarak görülmeyi kabul etmeleri çok zor hatta imkansızdır." değerendirmesinde bulundu.

Şanaz, geçmiş deneyimlerin ortada olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Boş vaatler ortada. Kürtler, çoğu zaman sadece güçlerine veya fedakarlıklarına ihtiyaç duyulduğunda hatırlanıyor. Bu nedenle, bu çatışmaya dahil olan tüm taraflara çağrıda bulunuyorum. Kürtleri rahat bırakın. Biz kiralık silah değiliz.”

Erdoğan’dan İran’a "kardeşlik" uyarısı, vatandaşa "eşel mobil" müjdesi! Akaryakıtta dev devlet desteği
Erdoğan’dan İran’a "kardeşlik" uyarısı, vatandaşa "eşel mobil" müjdesi! Akaryakıtta dev devlet desteği

Gündem

Erdoğan’dan İran’a "kardeşlik" uyarısı, vatandaşa "eşel mobil" müjdesi! Akaryakıtta dev devlet desteği

Terörist Netanyahu'dan İran mesajı
Terörist Netanyahu'dan İran mesajı

Dünya

Terörist Netanyahu'dan İran mesajı

İran’ın saldırısı kınandı! NATO’dan Türkiye’ye tam destek
İran’ın saldırısı kınandı! NATO’dan Türkiye’ye tam destek

Gündem

İran’ın saldırısı kınandı! NATO’dan Türkiye’ye tam destek

İran'dan Trump'a "B Planı" resti: "Amerika Sonuncu" komplosu masayı devirdi!
İran'dan Trump'a "B Planı" resti: "Amerika Sonuncu" komplosu masayı devirdi!

Gündem

İran'dan Trump'a "B Planı" resti: "Amerika Sonuncu" komplosu masayı devirdi!

İran'dan Trump'a "B Planı" resti: "Amerika Sonuncu" komplosu masayı devirdi!
İran'dan Trump'a "B Planı" resti: "Amerika Sonuncu" komplosu masayı devirdi!

Gündem

İran'dan Trump'a "B Planı" resti: "Amerika Sonuncu" komplosu masayı devirdi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Uyandı galiba batinin orta Doğu dediği on asya

Helal olsun kadın ayaklarindan öptüm. Haber doğruysa
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23